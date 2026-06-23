CSG nomme un ancien dirigeant de Northrop Grumman au sein de sa division US

Le groupe de défense poursuit son expansion sur le marché américain en ouvrant un bureau à Washington pour développer ses activités et ses relations institutionnelles.

CSG annonce la nomination de David Jacobs au poste de président de CSG Defense North America. Basé à Washington, il dirigera le nouveau bureau du groupe dans la capitale américaine et reportera directement à Michal Strnad, président et actionnaire majoritaire de CSG.

Il sera chargé de définir la stratégie à long terme des activités de défense en Amérique du Nord, de piloter les opérations de fusions-acquisitions et de renforcer les relations avec l'industrie de la défense, les autorités publiques et les investisseurs.

Cette nomination intervient alors que la croissance de CSG aux Etats-Unis s'accélère. L'an dernier, sa filiale MSM Group North America a obtenu un contrat de l'armée américaine pour concevoir, construire et mettre en service une installation dédiée au chargement, à l'assemblage et au conditionnement d'obus d'artillerie de 155 mm sur le site de l'Iowa Army Ammunition Plant.

David Jacobs a notamment occupé les fonctions de vice-président en charge de la stratégie d'entreprise et des fusions-acquisitions chez Northrop Grumman. Au cours de sa carrière, il a participé à plus de 60 transactions représentant plus de 200 MdsUSD.

Peu avant 15h30, le titre CSG recule de 1,2% à la Bourse d'Amsterdam.