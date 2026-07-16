CSG lance la construction d'une usine stratégique d'obus de 155 mm aux Etats-Unis

Le groupe tchèque franchit une nouvelle étape dans son développement industriel américain avec un projet de modernisation de la production de munitions de l'armée américaine.

CSG a annoncé hier soir le lancement officiel de la construction du Future Artillery Complex (FAC) sur le site de l'Iowa Army Ammunition Plant, aux Etats-Unis. Le projet, confié à sa filiale MSM North America dans le cadre d'un contrat pouvant atteindre 632 MUSD, vise à remplacer une ligne de production vieille de plus de 50 ans.

L'installation, dont la mise en service est prévue en 2029, pourra produire jusqu'à 36 000 obus d'artillerie de 155 mm chargés par mois. Elle constitue un élément clé du programme de modernisation de la base industrielle américaine de production de munitions, avec pour objectif de porter la capacité nationale à 100 000 obus de 155 mm par mois.

Le chantier devrait durer environ 40 mois et créer près de 70 emplois qualifiés sur le site de l'Iowa. MSM North America assurera la conception, la construction et la mise en service de l'usine, avec le soutien technique des équipes européennes de CSG spécialisées dans la fabrication de munitions.

Le titre poursuit malgré tout sa chute et cède 2,8% ce matin à Amsterdam. Il a perdu près de 40% au cours des trois derniers mois, pénalisé par la plus grande sélectivité des investisseurs dans les valeurs de la défense, ces derniers préférant souvent s'orienter vers les acteurs des nouvelles technologies (drones, IA, guerre électronique, robotique...) plutôt que vers les industries plus traditionnelles (obus, char, missiles...).