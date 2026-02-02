 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CSG Group en vitrine à Riyad pour le World Defense Show 2026
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:21

Le groupe industriel tchèque renforce sa visibilité au Moyen-Orient en présentant un large éventail de technologies de défense lors du salon saoudien.

CSG Group annonce la participation de plusieurs de ses filiales au World Defense Show 2026, qui se tiendra à Riyad du 8 au 12 février. Le salon, devenu un rendez-vous majeur de l'industrie mondiale de la défense, réunit les principaux acteurs du secteur sur un marché clé pour le groupe.

Le stand commun de CSG, le plus important de la délégation tchèque, réunira notamment Tatra Trucks, Excalibur Army, Tatra Defence, MSM Group, Retia, Excalibur International, AviaNera Technologies, MSM North America, The Kinetic Group et Fiocchi Munizioni. Les visiteurs pourront découvrir des véhicules militaires, des systèmes d'artillerie, des plateformes blindées, des munitions de différents calibres, ainsi que des solutions radar et anti-drones.

Le groupe mettra également en avant ses capacités industrielles et d'intégration de projets complexes, ainsi que des motorisations pour systèmes sans pilote. Cette présence vise à consolider les positions de CSG en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Asie, des régions identifiées comme stratégiques pour ses activités de défense et de sécurité.

Le titre CSG progresse de 0,25% ce matin à Amsterdam.

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
30,4100 EUR Euronext Amsterdam -0,47%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Crédit photo: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
    Pourquoi le choix de Donald Trump pour la présidence de la Fed fait-il chuter l’or et l’argent ?
    information fournie par The Conversation 02.02.2026 12:30 

    Alors que Donald Trump multiplie les attaques contre la Fed, le choix de Kevin Warsh peut être lu comme un signal paradoxal envoyé aux marchés : préserver, malgré tout, la crédibilité de la politique monétaire américaine dans un monde en recomposition. Après des ... Lire la suite

  • La mine à ciel ouvert de Tiébaghi - SLN, Nouvelle-Calédonie (Crédit: / Eramet)
    Eramet chute après avoir mis fin au mandat de son DG (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.02.2026 12:29 

    (Actualisé avec réaction de Bercy, commentaires d'Oddo BHF, cours à jour, détails et contexte) Eramet ERMT.PA chute nettement en Bourse en lundi, le groupe ayant surpris les investisseurs en annonçant la veille mettre un terme au mandat de son directeur général, ... Lire la suite

  • Vue générale du bâtiment du Reichstag à Berlin
    Cinq arrestations en Allemagne pour des exportations vers la Russie
    information fournie par Reuters 02.02.2026 12:24 

    Le parquet fédéral allemand a annoncé lundi l'arrestation de cinq personnes ‍accusées d'avoir mis en place un réseau d'exportation de matériel au profit d'entreprises russes du secteur de ‌la défense, en violation des sanctions imposées par l'Union européenne à ... Lire la suite

  • VICAT : L'indécision domine
    VICAT : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.02.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank