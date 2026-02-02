CSG Group en vitrine à Riyad pour le World Defense Show 2026
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:21
CSG Group annonce la participation de plusieurs de ses filiales au World Defense Show 2026, qui se tiendra à Riyad du 8 au 12 février. Le salon, devenu un rendez-vous majeur de l'industrie mondiale de la défense, réunit les principaux acteurs du secteur sur un marché clé pour le groupe.
Le stand commun de CSG, le plus important de la délégation tchèque, réunira notamment Tatra Trucks, Excalibur Army, Tatra Defence, MSM Group, Retia, Excalibur International, AviaNera Technologies, MSM North America, The Kinetic Group et Fiocchi Munizioni. Les visiteurs pourront découvrir des véhicules militaires, des systèmes d'artillerie, des plateformes blindées, des munitions de différents calibres, ainsi que des solutions radar et anti-drones.
Le groupe mettra également en avant ses capacités industrielles et d'intégration de projets complexes, ainsi que des motorisations pour systèmes sans pilote. Cette présence vise à consolider les positions de CSG en Arabie saoudite, au Moyen-Orient et en Asie, des régions identifiées comme stratégiques pour ses activités de défense et de sécurité.
Le titre CSG progresse de 0,25% ce matin à Amsterdam.
Valeurs associées
|30,4100 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,47%
