CSG dévoile une tour de contrôle numérique dopée à l'intelligence artificielle

Atrak, société tchèque, membre du groupe industriel et technologique CSG, présente une solution de contrôle aérien à distance capable de superviser plusieurs aéroports depuis un centre unique.

Atrak annonce le lancement de MAESTRO Digital Remote Tower, une plateforme combinant caméras haute résolution, capteurs, données radar et outils d'intelligence artificielle afin d'offrir aux contrôleurs aériens une vision en temps réel des opérations.

Le système permet d'assurer des services de contrôle d'aérodrome depuis un centre distant unique supervisant un ou plusieurs aéroports simultanément, avec l'objectif de réduire les coûts d'infrastructure et d'améliorer la flexibilité opérationnelle.

Le directeur général Ales Fikar souligne que MAESTRO s'appuie sur l'expertise du groupe CSG dans les systèmes radar, les logiciels de gestion du trafic aérien et les technologies civiles et militaires.

La plateforme est actuellement testée depuis plus de 18 mois à l'aéroport Václav Havel de Prague dans des conditions opérationnelles réelles.

Peu avant midi, le titre CSG gagnait près de 1% à Amsterdam.