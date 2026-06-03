CSG décroche d'importants contrats de fusées d'artillerie auprès de "deux pays de l'OTAN"

Le groupe industriel et technologique renforce sa position dans les composants critiques pour munitions de gros calibre et accélère l'implantation d'une nouvelle capacité de production en Europe.

CSG annonce avoir obtenu deux contrats majeurs pour la fourniture de fusées mécaniques et électroniques destinées à des munitions de gros calibre, auprès de deux clients européens membres de l'OTAN, pour un montant total de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Ces contrats de long terme prévoient un démarrage des livraisons dès cette année et s'inscrivent dans la stratégie du groupe visant à renforcer ses capacités industrielles et technologiques dans les munitions de gros calibre.

La production des fusées électroniques impliquera Fuchs Electronics Europe, une nouvelle coentreprise en cours de création en Slovaquie avec le groupe sud-africain Reunert, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles.

L'unité sera implantée sur le site de ZVS à Dubnica nad Váhom et approvisionnera à la fois CSG et d'autres fabricants européens de munitions de gros calibre.

Selon Jan Marinov, directeur général de la division CSG Defence Systems, cette initiative doit renforcer la base industrielle européenne et accroître la disponibilité de fusées électroniques pour les pays membres de l'OTAN et les producteurs européens de munitions.