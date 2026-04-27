CSG crée une coentreprise en Azerbaïdjan pour moderniser des équipements militaires
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 12:34
Czechoslovak Group (CSG) annonce la création d'une coentreprise, VEXA DS, en Azerbaïdjan via sa filiale Excalibur Army Azerbaijan et un partenaire local. La nouvelle entité se concentrera sur la réparation, la maintenance et la modernisation de véhicules blindés et d'équipements militaires terrestres.
Le programme porte sur plusieurs centaines d'unités pour une valeur totale de plusieurs centaines de millions d'euros, avec un horizon d'investissement de 10 ans ou plus. Il prévoit notamment le transfert de technologies et de savoir-faire afin de renforcer les capacités opérationnelles et le soutien sur le cycle de vie des équipements.
Le projet inclut également la construction d'un centre moderne de maintenance, destiné à devenir un hub régional de services. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'Azerbaïdjan visant à développer ses capacités industrielles et à renforcer sa coopération avec des partenaires européens.
A la suite de cette annonce, le titre CSG gagnait 0,8% à Amsterdam aux alentours de 12h30.
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