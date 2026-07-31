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CSG compte ouvrir un centre technologique en République tchèque
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 11:38
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Le site sera dédié au développement et à l'industrialisation de systèmes de propulsion avancés destinés aux systèmes aériens sans pilote.

AviaNera Technologies, filiale de CSG dédiée aux technologies pour les systèmes sans pilote, annonce la création d'un centre technologique en Bohême centrale, en République tchèque, afin de développer des capacités industrielles pour la fabrication de systèmes de propulsion avancés destinés aux systèmes aériens sans pilote.

Le site développera des infrastructures technologiques, des équipes spécialisées et des procédés industriels fondés sur la numérisation, l'automatisation et une gestion rigoureuse de la qualité. A terme, il emploiera jusqu'à 100 spécialistes.

Ce projet intervient après l'acquisition de MUST Solutions en Serbie, qui a renforcé les capacités d'ingénierie d'AviaNera dans les systèmes de propulsion.

Le centre s'inscrit dans la stratégie de CSG visant à développer une plateforme internationale dédiée à la conception et à la production en série de systèmes de propulsion avancés pour drones, avec des activités de recherche en Serbie et un développement industriel prévu notamment en Inde et aux Emirats arabes unis.

En fin de matinée, le titre CSG progressait de 2% à la Bourse d'Amsterdam.

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