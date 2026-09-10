CS GROUP (Sopra Steria) et AIKO signent un MoU pour la souveraineté européenne des opérations spatiales

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :
* SA FILIALE CS GROUP ET AIKO ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD AFIN DE RENFORCER LA SOUVERAINETÉ EUROPÉENNE DES OPÉRATIONS SPATIALES
* CE PARTENARIAT FRANCO-ITALIEN ASSOCIERA SYSTÈMES CRITIQUES ET IA DÉVELOPPÉE EN EUROPE POUR CRÉER DES CAPACITÉS DE CONFIANCE AU SERVICE DES OPÉRATIONS SATELLITAIRES ET DE LA SURVEILLANCE DE L'ESPACE
Texte original [https://tinyurl.com/2krs5hjf]
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(Rédaction de Gdansk)
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