Crystal référence l'ELTIF Apollo Global Diversified Credit sur sa marketplace

(Zonebourse.com) - Le groupe Crystal, acteur indépendant de la gestion de patrimoine en France, a conclu un accord de distribution de la SICAV "Apollo Private Markets" pour l'ELTIF Apollo Global Diversified Credit (AGDC). Ce fonds sera disponible dans Smart Private Assets, marketplace récemment créée par Crystal proposant des actifs non cotés à destination des professionnels du patrimoine.

Smart Private Assets est la marketplace d'actifs non cotés du Groupe Crystal, conçue pour offrir aux professionnels du patrimoine un accès simplifié à une sélection de fonds en private equity, dette privée et infrastructures, gérés par des sociétés de gestion internationales de premier plan.

Elle permet de construire des allocations sur mesure ou de s'appuyer sur des allocations types adaptées aux objectifs patrimoniaux des investisseurs. Les fonds en actifs non cotés sont distribués dans le cadre d'un compte-titres, notamment Murano Titres.

Apollo Management International LLP (Apollo), gestionnaire de portefeuille de l'AGDC, est un gestionnaire mondial d'investissements alternatifs proposant une large gamme de solutions de capital.

Apollo s'associe aux entreprises et aux investisseurs pour favoriser la création de valeur à long terme. Sa plateforme intégrée couvre, à grande échelle, le capital-investissement, le crédit et les actifs réels.

AGDC est un fonds perpétuel, semi-liquide, offrant une exposition diversifiée aux marchés mondiaux du crédit, avec un potentiel de rendement rehaussé et des performances ajustées au risque attractives sur l'ensemble des cycles de marché. Ce fonds investit aux côtés d'Apollo dans des idées à forte conviction, sur la dette publique comme sur la dette privée.

AGDC vise à dégager des rendements attractifs sur le long terme tout en privilégiant la préservation du capital, en s'appuyant sur un portefeuille diversifié de prêts directs senior garantis de premier rang (f irst-lien ) consentis à des émetteurs de taille intermédiaire supérieure et à de grandes capitalisations.

La stratégie d'Apollo cherche à produire un profil de rendement ajusté au risque différencié, en tirant parti de l'envergure et de l'expertise de son écosystème en crédit privé.

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