Crystal acquiert Armonial Partners

(AOF) - Armonial Partners, spécialiste de la gestion de fortune à Montpellier, rejoint Laplace, le pôle de gestion privée de Crystal, leader de la gestion de patrimoine entrepreneuriale en France. Créé en 2018 par Marc Héry et Grégory Pollet, Armonial Partners conseille 160 millions d'euros d'actifs pour 48 familles exigeantes et aisées. La société, installée à Montpellier, a développé sa clientèle principalement en Occitanie, ainsi qu'en Rhône-Alpes et à Paris.

Armonial Partners apporte son expertise dans les cessions d'entreprises où la société déploie son approche de family office à destination d'une clientèle d'entrepreneurs. Le groupe a par ailleurs démontré son savoir-faire dans la sélection de solutions sophistiquées et sécurisées particulièrement adaptés à la gestion de fortune.

Les deux associés fondateurs du groupe, Marc Héry et Grégory Pollet, rejoignent Laplace pour renforcer le développement du groupe en Occitanie avec 2 collaborateurs.

"Cette 31ème acquisition démontre l'attrait de notre partnership pour des banquiers privés devenus entrepreneurs et souhaitant rejoindre un projet leader, respectueux de leur autonomie et de leur clientèle" a déclaré Benjamin Brochet, directeur général délégué de Crystal.