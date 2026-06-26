Crypto: le bitcoin compose avec l'aversion au risque

CoinShares

Le bitcoin est brièvement tombé à 58 000 dollars US cette semaine avant de se redresser. Ce mouvement révèle une résistance marquée autour des 60 000 USD, mais la vigueur du rebond traduit aussi un véritable intérêt acheteur sur les replis, selon le département Recherche de CoinShares.

Deux forces pèsent à court terme sur les actifs numériques. La première tient au repli des valeurs technologiques: l'indice Morningstar AI a reculé de 6,1% en deux jours, poussant les investisseurs vers le dollar. Ce mouvement présente la signature classique d'une aversion au risque, le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien cédant du terrain tandis que le yen résistait. La seconde concerne les taux: l'indice américain de mesure d'inflation des biens core PCE est ressorti conforme aux attentes à 3,4% en mai, mais les dépenses de consommation ont surpris à la hausse, confortant la posture restrictive de la Fed sous la présidence de Kevin Warsh.

Strategy, Fondation Ethereum… Des acteurs crypto fébriles

La fragilité de certains acteurs alimente également la prudence. Le STRC, composante de rendement de Strategy, est tombé à 75 dollars (normalement indexé à 100 dollars), et le SATA (émis par Strive) à 88. La position de Strategy en bitcoin, soit environ 4% de l'offre totale, ne constitue pas un risque systémique, mais elle pèse sur le sentiment. Les émetteurs mondiaux de produits indiciels sur actifs numériques ont enregistré 1,4 milliard de dollars de sorties nettes depuis le début de la semaine. Du côté d'Ethereum, la Fondation Ethereum a supprimé 54 postes, soit environ 20% de ses effectifs, dans le cadre d'une réorganisation.

Un signal encourageant se dégage néanmoins: les ventes des grands détenteurs, déclencheur de la correction d'octobre, se sont nettement calmées, conformément à l'estimation d'un reflux 6 à 9 mois après leur apparition. Cette cohorte ne revient toutefois historiquement à l'achat qu'au prochain halving, attendu seulement en 2028.

En conclusion, CoinShares anticipe des conditions modérées à court terme, l'inflation demeurant la variable clé. La hausse des prix du pétrole liée à la situation iranienne devrait maintenir l'inflation élevée durant les prochains mois. Toujours très attendu par l'écosystème crypto, le CLARITY Act a franchi l'étape de la commission bancaire du Sénat sans être encore promulgué.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances pastées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.