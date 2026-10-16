Crypto : l'inflation américaine se durcit et le bitcoin encaisse le choc

CoinShares

Des prix qui repartent à la hausse

L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,6% sur un mois en septembre et de 3,7% sur un an, au-dessus du consensus de 3,6%.* L'essence explique environ la moitié de cette hausse, avec des prix en progression de 9,1% sur le mois. Hors alimentation et énergie, l'inflation sous-jacente ressort à 2,6% sur un an.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,8% en septembre, contre 0,3% attendu.** Hors carburants, la progression tombe toutefois à 0,2%, contre 1,0% en août. La vigueur apparente de la consommation traduit donc en partie une facture énergétique plus lourde.

Le bitcoin sanctionné par les taux

Des taux attendus plus élevés renchérissent la détention d'un actif sans rendement et réduisent la liquidité disponible pour les actifs risqués. Les produits d'investissement adossés aux actifs numériques ont enregistré 434M$ de sorties depuis le début de la semaine. Le marché n'anticipe pas pour autant de hausse en octobre: Polymarket donnait le statu quo à environ 75% le 15 octobre.***

Tant que l'inflation ne ralentit pas nettement, chaque donnée meilleure que prévu alimentera la volatilité des taux, d'après CoinShares. Les prochaines semaines se lisent comme une fourchette dictée par les statistiques, et non comme une tendance.

Sources

* Bureau of Labor Statistics, indice des prix à la consommation, septembre 2026, publié le 14 octobre 2026

** US Census Bureau, rapport mensuel préliminaire sur le commerce de détail, septembre 2026, publié le 15 octobre 2026

*** Polymarket, marché sur la décision de la Fed d'octobre 2026, cotes au 15 octobre 2026

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances pastées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.