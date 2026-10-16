information fournie par Boursorama avec AFP • 16/10/2026 à 11:04

Airbus décroche une commande de 75 A320neo auprès du loueur américain ACG

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le géant aéronautique européen Airbus a annoncé vendredi avoir enregistré une commande ferme de 75 appareils de la famille A320neo, émanant du loueur américain Aviation Capital Group (ACG), qui porte ainsi à 190 le nombre total d'avions de cette famille commandés par ACG.

La commande représente une valeur théorique d'environ 8 milliards de dollars aux prix catalogue publiés par Airbus en 2018.

L'avionneur ne communique plus de prix depuis cette date, estimant que chaque contrat fait l'objet de conditions commerciales spécifiques et ne dévoile jamais les montants des contrats.

Basé à Newport Beach, en Californie, ACG, spécialisé dans la gestion et le financement d'avions commerciaux, indique que cette commande est la plus importante jamais enregistrée par le groupe américain.

"Cette commande, la plus importante de notre histoire en près de quarante ans d'existence, illustre notre confiance dans l'avenir à long terme du transport aérien", a réagi le PDG d'ACG, Thomas Baker cité dans un communiqué.

Le partenariat Airbus et ACG remonte à 2007, année où le loueur avait passé sa première commande directe auprès de l'avionneur européen.

"ACG pourra proposer à ses clients la famille A320neo jusque dans la prochaine décennie", a souligné Benoît de Saint-Exupéry, directeur exécutif des ventes de l'activité avions commerciaux d'Airbus, cité dans le communiqué.

L'A320neo et sa version allongée A321neo constituent la famille d'avions monocouloirs, parmi les mieux vendus d'Airbus qui a enregistré plus de 20.400 commandes pour ces avions à travers le monde.

Selon Airbus, ces appareils permettent une réduction d'au moins 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport à la génération précédente.