Crypto Blockchain Industries : une bonne idée d’investissement ?

(Crédits photo : Pexels - Worldspectrum )

Café de la Bourse s'est intéressé à Crypto Blockchain Industries, valeur blockchain française au parcours boursier assez déroutant. Qui est cet ovni qui investit dans la technologie blockchain et qui s'est introduit en bourse au dernier trimestre 2021 ? Nous revenons sur le parcours boursier de l'entreprise et nous nous intéressons au potentiel de hausse sur l'année 2022.

Qui est Crypto Blockchain Industries ?

Crypto Blockchain Industries (CBI) est une société française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et certains projets liés à la blockchain , aux NFT (Non Fungible Tokens) et aux crypto monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur renommé de l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, Crypto Blockchain Industries a pour objectif de développer un portefeuille d'activités blockchain dans de multiples industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) en vue de tirer profit de cette technologie, directement ou par le biais de partenariats.

Crypto Blockchain Industries a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement AlphaVerse, un monde virtuel ou metaverse basé sur la technologie blockchain qui ouvrira à l'été 2022. AlphaVerse développe différents univers, dont certains utilisent des marques tierces comme Atari. La notion de « metaverse » a gagné en notoriété récemment. Ces mondes numériques, développés dans la blockchain, permettent aux joueurs de créer du contenu à l'intérieur du jeu et de débloquer de la valeur sous forme de NFT et de crypto monnaies. Alors que les jeux vidéo traditionnels ne permettent d'échanger qu'à l'intérieur du jeu original, les joueurs du metaverse peuvent échanger leurs NFT et crypto monnaies non seulement à l'intérieur du metaverse mais aussi à l'extérieur, touchant ainsi un public beaucoup plus large.

L'objectif d'AlphaVerse est de créer un hub central sur la blockchain, reliant autant de métavers que possible, créés soit par Crypto Blockchain Industries, soit par des tiers en échange d'un partage des revenus.

Les principaux indicateurs financiers de Crypto Blockchain Industries

Crypto Blockchain industries clôture son exercice au mois de mars. Nous présentons ici les résultats semestriels de CBI, publié le 30 septembre 2021 pour la période avril-septembre, exceptée la capitalisation boursière (21 janvier 2022).

Le chiffre d'affaires s'élève à 446 k€.

Le résultat opérationnel s'élève à 135 k€.

Le résultat net s'élève à 96 k€.

La trésorerie du groupe s'élevait à 601 k€ au 30 septembre 2021.

La dette totale du groupe s'élève à 4,5 millions d'euros.

La capitalisation boursière s'élève à 534 millions d'euros.

Retour sur le parcours boursier explosif de Crypto Blockchain industries depuis son introduction en bourse

Graphique du cours de bourse de l'action Crypto Blockchain Industries depuis son IPO de 2021

cafe de la bourse

À noter que le 5 janvier 2022, CBI a décidé la division par 10 de la valeur nominale des actions.

Analyse du parcours boursier de l'action Crypto Blockchain industries

Depuis son introduction en bourse le 26 octobre 2021, CBI n'a pas laissé indifférent le marché et les investisseurs. Le parcours du titre CBI sur Euronext Growth est pour le moins explosif. Le cours d'introduction est fixé à 2 euros (pour une capitalisation boursière de l'ordre de 38,7 millions d'euros. 15 jours plus tard, le titre prend 4 000 % de hausse pour atteindre les 79 euros (7,9 euros après division de la valeur nominale) et une capitalisation de 1,3 milliard d'euros ! Ce genre de progression n'effraie plus le marché des crypto monnaies, mais surprend toujours sur un marché réglementé comme Euronext.

Les 15 jours suivants, CBI chute de plus de 70 % pour retomber à 22 euros le 1er décembre 2021 (2,2€ après division de la valeur nominale). Depuis, le volume est resté plus faible et le cours de l'action Crypto Blockchain industries s'est stabilisé dans un couloir délimité par 2,5 euros en bas et 3,5 euros en haut (en nouvelle valeur nominale).

Le cours de Bourse de Crypto Blockchain Industries va-t-il continuer sa hausse en 2022 ?

Au même titre que la plupart des crypto monnaies, Le cours de l'action CBI est hautement volatil et soumis à la spéculation. En outre, étant donné les fondamentaux actuels et les niveaux de capitalisation de CBI, prévoir la hausse ou la baisse du titre relève plus de la sorcellerie que de la finance. Nous présentons alors quelques éléments qui pourraient influer sur l'évolution du cours de l'action Crypto Blockchain Industries.

D'une part, un facteur de marché : la tendance générale des crypto monnaies auquel le cours de CBI est largement corrélé. En particulier, il conviendra de suivre les crypto monnaies liées au Metaverse (Decentraland, Axie Infinity, The Sandbox, etc.) car c'est le secteur d'investissement principal de CBI

D'autre part, un facteur intrinsèque : l'évolution des projets blockchain auxquels CBI s'expose. Notamment, AlphaVerse doit s'établir rapidement comme l'un des principaux projets de métaverse à venir, en développant plus de jeux, en se diversifiant avec plus de licences tierces et en créant les bases pour que Crystal (le token associé) devienne une crypto monnaie de premier plan.

Source des images : Freepik

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse