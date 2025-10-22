 Aller au contenu principal
Crown Castle revoit à la hausse ses prévisions de revenus annuels de location de sites en raison d'une demande soutenue
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de tours de transmission sans fil Crown Castle CCI.N a relevé mercredi ses prévisions de revenus annuels de location de sites pour la deuxième fois, aidé par une demande stable de services d'infrastructure sans fil.

Crown Castle tire la majorité de ses revenus de la location à long terme d'infrastructures de tours à des opérateurs de téléphonie mobile américains tels que AT&T T.N , T-Mobile US

TMUS.O et Verizon Communications VZ.N .

Avec environ 40 000 tours cellulaires à travers les États-Unis, Crown Castle cherche à se concentrer sur la croissance de son activité de tours, qui devrait bénéficier de la mise à niveau des plus grands opérateurs américains vers la 5G et de l'augmentation de la capacité pour répondre à la demande de données en plein essor.

Le fonds d'investissement immobilier prévoit désormais des revenus annuels de location de sites compris entre 4,01 milliards et 4,05 milliards de dollars, alors qu'il prévoyait auparavant entre 4 milliards et 4,04 milliards de dollars.

Les analystes s'attendent à ce que la croissance des bénéfices des sociétés d'investissement immobilier s'améliore jusqu'en 2026, à mesure que les pressions exercées par l'offre, le renouvellement des locataires et les dépenses de développement élevées s'atténuent.

Crown Castle a affiché des revenus de location de sites de 1,01 milliard de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne de 1 milliard de dollars.

Ses fonds d'exploitation ajustés se sont élevés à 1,12 $ par action, contre 1,20 $ un an plus tôt.

Valeurs associées

AT&T
25,545 USD NYSE -1,86%
CROWN CASTL REIT
97,770 USD NYSE -0,94%
T-MOBILE US
227,4000 USD NASDAQ -0,73%
VERIZON COMM
39,820 USD NYSE -1,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

