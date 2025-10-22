Crown Castle revoit à la hausse ses prévisions de revenus annuels de location de sites en raison d'une demande soutenue

L'opérateur de tours de transmission sans fil Crown Castle CCI.N a relevé mercredi ses prévisions de revenus annuels de location de sites pour la deuxième fois, aidé par une demande stable de services d'infrastructure sans fil.

Crown Castle tire la majorité de ses revenus de la location à long terme d'infrastructures de tours à des opérateurs de téléphonie mobile américains tels que AT&T T.N , T-Mobile US

TMUS.O et Verizon Communications VZ.N .

Avec environ 40 000 tours cellulaires à travers les États-Unis, Crown Castle cherche à se concentrer sur la croissance de son activité de tours, qui devrait bénéficier de la mise à niveau des plus grands opérateurs américains vers la 5G et de l'augmentation de la capacité pour répondre à la demande de données en plein essor.

Le fonds d'investissement immobilier prévoit désormais des revenus annuels de location de sites compris entre 4,01 milliards et 4,05 milliards de dollars, alors qu'il prévoyait auparavant entre 4 milliards et 4,04 milliards de dollars.

Les analystes s'attendent à ce que la croissance des bénéfices des sociétés d'investissement immobilier s'améliore jusqu'en 2026, à mesure que les pressions exercées par l'offre, le renouvellement des locataires et les dépenses de développement élevées s'atténuent.

Crown Castle a affiché des revenus de location de sites de 1,01 milliard de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne de 1 milliard de dollars.

Ses fonds d'exploitation ajustés se sont élevés à 1,12 $ par action, contre 1,20 $ un an plus tôt.