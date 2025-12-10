La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25% après deux baisses consécutives

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur inchangé à 2,25%, comme attendu par les analystes, mettant en avant la résilience de l'économie malgré les effets des droits de douane imposés par les Etats-Unis.

( AFP / GEOFF ROBINS )

L'activité économique canadienne a en effet rebondi au troisième trimestre, progressant de 2,6% en rythme annualisé, et l'emploi était en hausse en novembre pour un troisième mois consécutif.

La banque centrale note toutefois dans son communiqué que "l'incertitude reste élevée". Elle dit par ailleurs s'attendre à une croissance du PIB "faible" au quatrième trimestre compte tenu de la baisse anticipée des exportations nettes.

Selon l'institution, la croissance "devrait se redresser en 2026", mais "les fluctuations importantes des échanges commerciaux pourraient continuer de causer de la volatilité d'un trimestre à l'autre".

Ces derniers mois, le pays s'est vu imposer des droits de douane sur ses produits entrant aux Etats-Unis compris entre 25% et 50% sur certains secteurs critiques tels que l'aluminium, l'acier, l'automobile et le bois d'œuvre.

Les deux pays avaient engagé des négociations commerciales mais elles ont été brutalement stoppées par le président américain fin octobre et n'ont pas repris depuis.

Dans ce contexte incertain, la Banque du Canada s'est dite "prête à réagir" si "les perspectives changent".