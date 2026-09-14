 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crown Castle nomme Kris Hinson, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 23:09
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructures de télécommunications Crown Castle CCI.N a annoncé lundi que Kris Hinson, un cadre de l'entreprise, prendrait la tête de la direction financière suite au départ à la retraite de son prédécesseur, Sunit Patel.

Âgé de 43 ans, M. Hinson occupe actuellement le poste de directeur commercial de la société et prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er avril de l'année prochaine. Voici quelques détails:

* M. Hinson, qui a rejoint la société en 2023 selon son profil LinkedIn, a auparavant occupé pendant 13 ans plusieurs postes de direction financière chez ExxonMobil.

* La directrice des opérations de Crown Castle, Cathy Piche, quittera également ses fonctions le 23 septembre afin de se consacrer à d’autres projets, et la recherche de son successeur est en cours, a indiqué la société dans son communiqué.

* En juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires lié à la location de sites, dans un contexte de forte demande pour ses services de consommation de données et d’infrastructures sans fil.

* Elle a également revu à la hausse son objectif annuel de flux de trésorerie d'exploitation ajusté (xml-ph-0000@deepl.internal), ce qui laisse présager une amélioration des flux de trésorerie récurrents.

* Crown Castle avait annoncé une réduction de 20 % de ses effectifs en février, à la suite de la vente de ses actifs de fibre optique l’année dernière.

Valeurs associées

CROWN CASTL REIT
74,170 USD NYSE -1,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture en baisse, mais parvient à limiter ses pertes
    information fournie par AFP 14.09.2026 22:46 

    La Bourse de New York a terminé en léger repli lundi, parvenant à contenir ses pertes malgré des inquiétudes autour du développement de l'intelligence artificielle (IA). Le Dow Jones a perdu 0,29%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de ... Lire la suite

  • Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, à Madrid le 3 septembre 2026 ( AFP / Thomas COEX )
    Crise de Ceuta: Sanchez fustige des fausses informations dignes de Netflix
    information fournie par AFP 14.09.2026 22:43 

    Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a fustigé lundi des fausses informations dignes de Netflix circulant sur son compte dans la crise migratoire de Ceuta, à propos des rumeurs laissant entendre qu'il serait la cible d'un chantage du Maroc. Depuis l'afflux ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en baisse, mais parvient à limiter ses pertes
    information fournie par AFP 14.09.2026 22:31 

    La Bourse de New York a terminé en léger repli lundi, parvenant à contenir ses pertes malgré des inquiétudes autour du développement de l'intelligence artificielle (IA). Le Dow Jones a perdu 0,29%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de ... Lire la suite

  • Des étudiants portent des boîtes contenant des signatures pour leur liste aux législatives à Belgrade le 14 septembre 2026 ( AFP / OLIVER BUNIC )
    Législatives en Serbie: le mouvement étudiant présente sa liste
    information fournie par AFP 14.09.2026 22:11 

    Les étudiants à la tête du mouvement de protestation qui secoue la Serbie ont déposé lundi une liste de 250 candidats aux législatives du 25 octobre, considérée comme la principale rivale de celle du parti du président Aleksandar Vucic. La Serbie est agitée depuis ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,3 -2,74%
CAC 40
8 117,78 -0,76%
Or
4 297,25 -0,04%
TOTALENERGIES
79,53 +0,96%
SOITEC
123,4 -12,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank