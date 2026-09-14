Crown Castle nomme Kris Hinson, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier

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La société d'infrastructures de télécommunications Crown Castle CCI.N a annoncé lundi que Kris Hinson, un cadre de l'entreprise, prendrait la tête de la direction financière suite au départ à la retraite de son prédécesseur, Sunit Patel.

Âgé de 43 ans, M. Hinson occupe actuellement le poste de directeur commercial de la société et prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er avril de l'année prochaine. Voici quelques détails:

* M. Hinson, qui a rejoint la société en 2023 selon son profil LinkedIn, a auparavant occupé pendant 13 ans plusieurs postes de direction financière chez ExxonMobil.

* La directrice des opérations de Crown Castle, Cathy Piche, quittera également ses fonctions le 23 septembre afin de se consacrer à d’autres projets, et la recherche de son successeur est en cours, a indiqué la société dans son communiqué.

* En juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires lié à la location de sites, dans un contexte de forte demande pour ses services de consommation de données et d’infrastructures sans fil.

* Elle a également revu à la hausse son objectif annuel de flux de trésorerie d'exploitation ajusté (xml-ph-0000@deepl.internal), ce qui laisse présager une amélioration des flux de trésorerie récurrents.

* Crown Castle avait annoncé une réduction de 20 % de ses effectifs en février, à la suite de la vente de ses actifs de fibre optique l’année dernière.