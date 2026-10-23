Crown Castle et American Tower en hausse après l'annonce selon laquelle SpaceX viserait à accéder à des sites de téléphonie mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 octobre - ** Les actions des entreprises d'infrastructures de communication bondissent en séance prolongée après que Bloomberg News a annoncé que SpaceX SPCX.O vise à sécuriser des sites de téléphonie mobile à travers les États-Unis
** Crown Castle CCI.N s'envole de plus de 9%, tandis qu'American Tower AMT.N bondit de plus de 5%
** SpaceX serait en pourparlers avec au moins une grande entreprise d'infrastructures de téléphonie mobile afin de s'assurer l'accès à au moins 80 000 sites de téléphonie mobile à travers les États-Unis, selon l'article, qui cite des sources proches du dossier
** Depuis le début de l'année, CCL recule de 11,3% et AMT progresse de 3,4%, à la dernière clôture
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