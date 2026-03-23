Crown Castle en baisse, Wells Fargo rétrograde à 'pondération égale'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de Crown Castle, opérateur de tours de transmission sans fil, chutent de 1,5 % à 81,15 $

** Wells Fargo rétrograde l'action de "surpondération" à "pondération égale" et réduit son objectif de 90 $ à 85 $

** La nouvelle objectif de cours implique toujours une hausse de 3,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Wells Fargo note que la croissance de CCI excluant DISH est "significativement inférieure à celle de ses pairs"

** "Ils pourraient réduire l'écart par la densification/colos, mais la majorité des loyers sont liés à des MLA de longue durée, sans expiration significative avant 2028 avec AT&T" - Brokerage

** La note moyenne de 19 analystes est "buy"; leur objectif de cours médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 7,3 % depuis le début de l'année