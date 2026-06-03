CrowdStrike recule après avoir annoncé une hausse de ses charges d'exploitation trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action CrowdStrike CRWD.O recule d'environ 9% à 678,26 $ en séance prolongée

** La société affiche une hausse d'environ 15% de ses charges d'exploitation au premier trimestre, à 1,07 milliard de dollars , par rapport à l'année dernière, en raison d'investissements accrus dans l'IA et le développement de produits

** La société table toutefois sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,91 et 5,96 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 5,87 à 5,93 milliards de dollars

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,88 et 4,96 dollars par action, contre ses prévisions précédentes de 4,78 à 4,90 dollars par action

** Le chiffre d'affaires total de la société au premier trimestre, à 1,39 milliard de dollars, a dépassé les estimations de 1,36 milliard de dollars - LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de près de 60% depuis le début de l'année