CrowdStrike prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, l'adoption de l'IA alimentant la croissance
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Kritika Lamba

CrowdStrike CRWD.O a prévu un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes mardi, l'entreprise de cybersécurité bénéficiant de l'adoption croissante de l'IA dans sa gamme de produits.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

La société a déployé des fonctionnalités basées sur l'IA sur sa plateforme Falcon, y compris de nouveaux outils de détection et de triage lancés en septembre, dans le cadre d'une initiative plus large visant à consolider les opérations de sécurité et à attirer les clients à la recherche de solutions intégrées.

"Il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle; CrowdStrike a revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année afin de suivre l'élan croissant de ses outils... Il ne s'agit pas d'une mise à niveau exceptionnelle... mais cela montre que CrowdStrike saisit l'opportunité de l'IA à bras le corps, en augmentant ses marges et en s'adaptant efficacement", a déclaré Farhan Badami, analyste de marché chez eToro.

La demande en matière de cybersécurité reste forte, les entreprises augmentant leurs investissements dans des systèmes de sécurité alimentés par l'IA afin de contrer la montée en puissance des menaces numériques sophistiquées, ce qui profite à des entreprises telles que CrowdStrike.

Les perspectives optimistes marquent un revirement pour l'entreprise texane, dont la réputation a été entachée l'année dernière après qu'une mise à jour logicielle défectueuse a déclenché des pannes généralisées sur les systèmes Windows et perturbé les hôpitaux, les banques et les aéroports.

CrowdStrike prévoit un chiffre d'affaires de 1,29 à 1,30 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 1,22 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, les situant entre 4,80 et 4,81 milliards de dollars.

Pour le troisième trimestre, l'entreprise a enregistré une croissance de 22 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 1,23 milliard de dollars, contre 1,22 milliard de dollars estimés par les analystes.

Valeurs associées

CROWDSTRIKE
516,5500 USD NASDAQ +2,46%
