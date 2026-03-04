 Aller au contenu principal
CrowdStrike prévoit des revenus supérieurs aux attentes pour 2027
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 15:07

CrowdStrike anticipe un chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2027 supérieur aux estimations de Wall Street, porté par la demande croissante pour ses solutions de cybersécurité intégrant l'intelligence artificielle. Pour autant, l'inquiétude autour d'une potentielle disruption sur le secteur des logiciels fait reculer le titre de près de 0,5% dans les échanges pré-ouverture.

Le groupe prévoit pour 2027 des revenus compris entre 5,87 milliards et 5,93 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 5,86 MdsUSD selon LSEG. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 4,78 et 4,90 USD, contre 4,81 USD anticipés par le marché.

Pour le premier trimestre, CrowdStrike table sur un chiffre d'affaires de 1,360 à 1,364 MdUSD, également supérieur aux attentes, avec un bénéfice ajusté par action de 1,06 à 1,07 USD.

Au quatrième trimestre, les revenus ont progressé de 23% sur un an à 1,31 MdUSD, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 1,12 USD.

L'entreprise indique par ailleurs que les coûts liés à la panne mondiale de Windows du 19 juillet 2024 ont atteint 117,7 MUSD sur l'exercice fiscal 2026.

CrowdStrike a également renforcé son portefeuille avec l'acquisition de SGNL pour 740 MUSD de dollars et de Seraphic Security pour environ 420 MUSD.

