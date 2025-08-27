 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 757,00
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CrowdStrike en hausse avant les résultats attendus après la cloche
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août -

** Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike

CRWD.O ont augmenté de 1,9 % à 425,60 $ avant la publication du rapport du deuxième trimestre fiscal après la clôture du marché, alors que Wall Street cherche des indices sur ses perspectives

** Pour la fin du trimestre en juillet, les analystes s'attendent à ce que les revenus de CRWD augmentent de 19 % en glissement annuel pour atteindre 1,15 milliard de dollars et à ce que le bénéfice par action ajusté soit de 83 cents contre 1,04 dollar l'année précédente, selon les données de LSEG

** Le 4 juin, l'action CRWD a chuté de près de 6 % après que la société a déclaré que () les régulateurs américains avaient demandé des informations sur la comptabilisation des revenus de certains clients ainsi que sur la panne de Windows de l'année dernière (), à la suite de ses prévisions de revenus du deuxième trimestre () à la baisse

** La semaine dernière, Guggenheim a indiqué dans une note préliminaire qu'il s'attendait à ce que CRWD atteigne les estimations du consensus pour le total et les revenus récurrents annuels, mais qu'il voyait un risque pour les revenus tout au long du second semestre fiscal, citant un retour mitigé des vérifications sur le terrain concernant les attentes du pipeline suite à la "période de promotion et d'escompte intense" de la société

** BMO a réduit plus tôt cette semaine son prix cible de 40 $ à 460 $, déclarant qu'il est prudent à l'approche de l'impression de CRWD sur la base des préoccupations concernant les commentaires potentiels sur les orientations du second semestre

Valeurs associées

CRWDSTRIK HLDG RG-A
425,5000 USD NASDAQ +1,89%
MICROSOFT
504,4250 USD NASDAQ +0,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

