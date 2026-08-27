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CrowdStrike déclenche une vague de hausse des valeurs du secteur de la cybersécurité après des prévisions optimistes
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 17:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 août - ** L'action de la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O bondit de 17% à 221,53 dollars, ce qui devrait lui permettre d'enregistrer sa meilleure journée depuis fin mars 2020

** Cette hausse se répercute sur l'ensemble du secteur de la cybersécurité, les actions de Palo Alto PANW.O , Fortinet FTNT.O , Zscaler ZS.O , SentinelOne S.N , SailPoint

SAIL.O et Rapid7 RPD.O enregistrant des hausses comprises entre 6% et 14%

** La société a dépassé les estimations de concernant son chiffre d’affaires et ses bénéfices du deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, invoquant une forte demande en matière de cybersécurité

** Affiche un chiffre d’affaires de 1,47 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,44 milliard de dollars, selon les données de LSEG

** La société relève ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à une fourchette comprise entre 5,99 et 6,01 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,91 à 5,96 milliards de dollars

** Le titre se négocie actuellement à 132 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen sur cinq ans de 111, selon les données de LSEG, ce qui suggère que le titre pourrait être surévalué

** La recommandation moyenne des 55 analystes couvrant le titre est "acheter", et leur objectif de cours médian est de 235 $ – données compilées par LSEG

** Le titre a bondi d’environ 90% depuis le début de l’année, surpassant la hausse de 13,7% enregistrée par le Nasdaq

.IXIC

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FORTINET
167,1700 USD NASDAQ +6,11%
NASDAQ Composite
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PALO ALTO NETWORKS
378,9195 USD NASDAQ +11,67%
RAPID7
13,4350 USD NASDAQ +13,95%
SAILPOINT
20,6900 USD NASDAQ +13,56%
SENTINELONE RG-A
22,265 USD NYSE +8,53%
ZSCALER
186,5941 USD NASDAQ +9,56%
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