CrowdStrike chute, les effets des pannes techniques pèsent sur les prévisions
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de CrowdStrike CRWD.O ont chuté d'environ 3% avant la cloche jeudi, après que les faibles prévisions de revenus trimestriels de la société de cybersécurité aient signalé les effets durables d'une mise à jour bâclée l'année dernière qui a provoqué une panne mondiale.

La société a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre globalement conforme aux attentes des analystes, car les programmes d'incitation et les remises liées à la panne pèsent sur le calendrier des revenus d'abonnement, qui permettent aux clients de choisir plus de produits ou d'étendre l'utilisation.

L'année dernière, une mise à jour défectueuse du logiciel de détection Falcon de CrowdStrike a déclenché un dysfonctionnement de Windows et provoqué l'arrêt des systèmes technologiques dans les hôpitaux, les banques et les aéroports .

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au deuxième trimestre a bondi de 21 %, ce qui indique que la demande en matière de cybersécurité reste forte malgré la volatilité due aux investissements dans les systèmes de sécurité alimentés par l'intelligence artificielle, dans un contexte d'augmentation des menaces numériques. .

Les analystes de Morningstar ont déclaré jeudi que la réaction du prix de l'action était en grande partie "due à des attentes à court terme gonflées dans l'action avant le rapport sur les résultats."

Les actions de CrowdStrike ont gagné 23,5 % depuis le début de l'année.

