CrowdStrike chute après que KeyBanc l'a ramené à "poids du secteur"
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O chutent de 2,1 % à 460,70 $ avant le marché

** KeyBanc rétrograde l'action de CrowdStrike de "surpondération" à "pondération sectorielle"

** Les perspectives en matière de sécurité sont mesurées, car les budgets de sécurité devraient être inférieurs aux budgets informatiques globaux en 2026

** 70% des DSI indiquent qu'ils disposent de plus de 10 outils de sécurité et que l'IA n'est pas encore un moteur pour la sécurité

** La note moyenne de 54 analystes est "acheter"; le PT médian est de 567 $ - données compilées par LSEG

** CRWD a gagné 37% en 2025

Valeurs associées

CROWDSTRIKE
463,5550 USD NASDAQ -1,50%
