Crossject recule malgré des résultats encourageants pour son produit Zeneo

Par ailleurs, le produit de Crossject a démontré son potentiel d'adoption commerciale en éliminant les erreurs d'utilisation et en reproduisant de façon fidèle l'injection intramusculaire traditionnelle.

(AOF) - En dépit de l’annonce de nouvelles encourageantes, le titre Crossject est en net repli (- 3,07 % à 1,924 euros). Pourtant, la société pharmaceutique a dévoilé d’excellents résultats pour son auto-injecteur Zeneo dans le cadre d’une nouvelle étude d’évaluation de profondeur par imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces derniers ont révélé que la profondeur d’injection de Zeneo correspondait à celle des aiguilles intramusculaires conventionnelles de 30 mm et surpassait la longueur des aiguilles intégrées aux auto-injecteurs à aiguilles traditionnelles.

