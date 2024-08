Crossject participera à la 26ème Annual Global Investment Conference de H.C. Wainwright, 9 au 11 septembre 2024

Crossject, une société pharmaceutique spécialisée qui développe des médicaments dédiés aux situations d'urgence, administrables grâce à son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, annonce qu'il participera virtuellement et prendra part à des réunions individuelles avec des investisseurs lors de la 26e Conférence Annuelle sur l'Investissement Global organisée par H.C. Wainwright, qui se tiendra au Lotte New York Palace Hotel à New York, du 9 au 11 septembre 2024.



La présentation de Crossject sera disponible à la demande à partir du lundi 9 septembre à 7h00 (ET) via la plateforme de la conférence et sera également accessible via le lien de webcast suivant : https://journey.ct.events/view/806a8913-e050-4e66-8b56-d332674e52c0.

Une rediffusion de la présentation sera disponible pendant 90 jours après l'événement sur le site web de Crossject à l'adresse crossject.com.



La Conférence Annuelle sur l'Investissement Global de H.C. Wainwright est un événement prestigieux qui réunit un large éventail de leaders de l'industrie, d'entreprises innovantes, d'investisseurs institutionnels et de leaders d'opinion du monde entier. Cette conférence offre une plateforme dynamique permettant aux entreprises, en particulier dans les secteurs de la santé, de la biotechnologie et des sciences de la vie, de présenter leurs stratégies, leurs développements révolutionnaires et leurs perspectives futures à un public d'investisseurs potentiels et de pairs de l'industrie.