Crossject obtient 6,9 millions d'euros de financement public dans le cadre du plan France 2030, pour accélérer le développement de ZENEO® Adrénaline

Crossject, société pharmaceutique de spécialités en phase avancée de développement réglementaire de ZEPIZURE®, traitement d’urgence dans la prise en charge des crises d’épilepsie basé sur l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, annonce avoir obtenu un financement public de 6,9 millions d'euros dans le cadre de l’appel à projets « i-Démo » du plan France 2030 opéré par Bpifrance pour le compte de l’Etat.



Le plan France 2030 vise à soutenir les entreprises françaises qui démontrent un potentiel exceptionnel de croissance et d'innovation. Il soutiendra le projet innovant de Crossject pour accélérer le développement de son auto- injecteur sans aiguille ZENEO® Adrénaline[1], et sauver des vies grâce à ce nouveau traitement d'urgence administré par le patient ou ses proches en cas de réactions allergiques sévères (choc anaphylactique).



Le projet, qui s'étend jusqu’à 2026, se compose à 60% de subventions et d’avances remboursables pour le reliquat, avec un premier versement prévu dans les prochaines semaines pour un montant de 1,7 million d'euros, un jalon de développement de 4 millions d'euros en août 2025 et le solde à la fin du projet en 2026. Le produit pourrait générer des ventes cumulées d’environ 1 milliard d'euros d'ici 2032 pour Crossject et ses distributeurs, contribuer à la création de plus de 160 emplois sur la période 2024-2032 et soutenir les actions de Crossject pour réduire l'empreinte carbone de ZENEO® Adrénaline.