Crossject: augmentation de capital réservée réalisée

(CercleFinance.com) - Crossject annonce le succès d'une augmentation de capital réservée à des investisseurs de 7,2 millions d'euros par émission de 3.635.756 actions, pour un prix de souscription de 1,6012 euro par action, et l'émission de 3.635.756 BSA à un prix de 0,3788 euro par BSA.



Quatre BSA donnent droit à la souscription de cinq actions ordinaires après paiement d'un prix d'exercice de 2,25 euros par actions ordinaire. Le nombre total d'actions ordinaires pouvant être souscrites sur exercice des 3.635.756 BSA est de 4.544.695.



En parallèle, la société pharmaceutique a convenu avec Heights Capital Management d'une modification des termes et condition des obligations convertibles existantes émises au bénéfice d'une entité conseillée par Heights en février 2024.





