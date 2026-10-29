Croissance soutenue sur les 9 premiers mois 2026 : chiffre d’affaires de 181,8 M€ (+5,6% en publié)

• Performance robuste des Divisions PHARMAGEST (+3,1% en publié) et AXIGATE LINK (+16,1% en publié et +3,9% en organique)
• Croissance dynamique des revenus de maintenance et des abonnements (+7,9% sur 9 mois 2026 et +7,0% au T3)
• Succès confirmé de la nouvelle offre de formation digitale au sein de la Division MEDICAL SOLUTIONS (5,0 M€ sur 9 mois) intégrant une saisonnalité moins favorable au T3
• Déploiements liés au Ségur Vague 2 attendus au T4 2026 dans les Divisions AXIGATE LINK et MEDICAL SOLUTIONS
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