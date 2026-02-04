 Aller au contenu principal
Croissance marquée du chiffre d'affaires de LightOn en 2025
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 18:12

En 2025, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public atteint 1,7 MEUR, en hausse de 54% par rapport à 2024, traduisant une dynamique de croissance soutenue, principalement portée par le marché français.

La forte croissance de l'activité est portée par les ventes de licences Paradigm, commercialisées depuis 2024, dont le chiffre d'affaires est presque multiplié par 3.

Cette dynamique reflète à la fois les nouveaux contrats signés en 2025 et la montée en puissance, en année pleine, des contrats conclus en 2024.

LightOn anticipe en 2026 une amélioration progressive de l'accès au matériel, susceptible de favoriser une accélération de l'adoption de l'IA générative en Europe.

"Afin d'accompagner cette demande croissante tout en renforçant sa différenciation concurrentielle, LightOn s'appuie sur une offre élargie, compatible avec tous types d'infrastructure et intégrant des fonctionnalités à forte valeur ajoutée", précise un communiqué.

Fort de cette offre, d'un écosystème de partenaires de référence et de nouveaux relais géographiques stratégiques, notamment au Moyen-Orient où Paradigm est désormais déployable sur des corpus de données et de documents en langue arabe, LightOn enregistre un flux soutenu d'opportunités commerciales, lui permettant d'anticiper une poursuite de la dynamique de croissance de son activité.

