Croissance mais prudence pour Delta Plus Group

Grâce à la contribution de ses acquisitions récentes, le spécialiste des Equipements de Protection Individuelle et Collective (E.P.I. et E.P.C.) enregistre une hausse de 4,5% de son chiffre d'affaires semestriel à 196,3 millions d'euros. Si la dynamique externe soutient les ventes globales, la croissance organique reste pénalisée par le secteur du bâtiment en France et le contexte au Moyen-Orient.

A périmètre et taux de change constants, l'activité s'inscrit toutefois en repli de -4,3% sur le semestre. Une légère amélioration séquentielle de la trajectoire organique au deuxième trimestre a toutefois été observée (-3,7%, contre -5% au sur les trois premiers mois de l'année).

Révision des ambitions organiques, la croissance publiée confirmée

Compte tenu de la reprise des tensions au Moyen-Orient et du manque de visibilité sur leur durée, l'accalmie temporaire de fin de semestre n'ayant pas permis une normalisation durable, Delta Plus Group adopte une posture prudente. Le groupe n'anticipe plus de croissance organique positive sur l'ensemble de l'exercice 2026, bien qu'une amélioration progressive reste attendue au second semestre.

En revanche, le chiffre d'affaires en données publiées poursuivra sa croissance sur l'année, porté par l'intégration réussie des acquisitions récentes. Ce relais de croissance sera épaulé par la dynamique en Amérique latine, le déploiement commercial en Amérique du Nord, le redressement en Chine et la bonne orientation de l'Europe de l'Est.

Dans ce contexte incertain, la direction confirme ses priorités stratégiques : maintenir une rentabilité opérationnelle solide, réussir l'intégration de ses cibles et préserver la santé de son bilan.