Croissance et rentabilité au rendez-vous chez HighCo, les perspectives annuelles maintenues

Le spécialiste du marketing et de la communication a poursuivi sa dynamique de croissance au deuxième trimestre 2026, porté par la bonne tenue de ses activités en France. Le groupe a dégagé une marge brute de 19,29 millions d'euros, en hausse de 27% en données publiées, intégrant les contributions de Sogec et de Budgetbox.

A périmètre comparable, la progression ressort à 2,8%. Sur l'ensemble du premier semestre, la marge brute atteint 39,21 MEUR, en progression de 26,7 % en données publiées et de 2,7 % à périmètre comparable. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève, sur cette même période, à 57,7 millions d'euros.

Cette croissance repose principalement sur la bonne performance du pôle Retail Activation, dont l'activité continue de bénéficier d'une forte dynamique en France. Les activités du pôle Retail Agencies affichent également une légère progression, tandis que Retail Media enregistre une nette hausse de sa marge brute, tant en données publiées qu'à périmètre comparable. Géographiquement, la croissance est essentiellement tirée par le marché français, alors que les activités internationales demeurent en repli.

Au titre du premier semestre, HighCo anticipe une progression de son résultat des activités ordinaires ajusté, avec une marge opérationnelle ajustée supérieure à 16 %. Le résultat opérationnel publié sera toutefois pénalisé par les coûts liés à la restructuration des activités de Sogec.

Malgré ces charges exceptionnelles, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2026.

HighCo vise une marge brute supérieure à 78 millions d'euros, soit une croissance de plus de 17 % en données publiées, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée supérieure à 12 %.

En parallèle, le plan de restructuration de Sogec se poursuit avec l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, qui concerne 64 collaborateurs.