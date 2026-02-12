Croissance du chiffre d’affaires annuel 2025 d’ICAPE de +11,5% à 202,7 M€ et croissance organique hors change à +5,1%

- Chiffre d’affaires 2025 d’ICAPE en croissance de +11,5% à 202,7 M€, contre une baisse de -2,2% en 2024

- En 2025, croissance organique de +1,8%, dont +5,1% hors change

- Au T4 2025, croissance organique de +7,4%, dont +14,7% hors change

- Carnet de commandes de 69,3 MUSD, en croissance de +28,5% au T4 2025

- Dans un environnement économique international difficile, marqué par une évolution défavorable du dollar, le Groupe annonce la revue de son portefeuille d’activités industrielles1 et l’ajustement de ses objectifs financiers pour l’année 2026 :

- Croissance du chiffre d’affaires annuel consolidé 2026 :

- Nouvel objectif de croissance organique du chiffre d’affaires entre +6% et +8% en 2026, sans dégradation supplémentaire du change

- Objectif inchangé de croissance externe : génération d’environ 120 M€ de chiffre d’affaires additionnel grâce à la croissance externe d’ici à fin 2026 (dont 90M€ réalisés à fin décembre 2025)

- Croissance du chiffre d’affaires annuel consolidé au moins équivalente à celle réalisée en 2025 (+11,5% en 2025)

- Taux de marge d’EBIT 2026 :

- Compte tenu de la revue des activités industrielles en cours, un EBIT 2025 estimé à environ 8,5 M€ (données non auditées) a été présenté au Conseil d’Administration, impliquant une marge d’EBIT 2025 autour de 4%.

- Tenant compte de ces chiffres, l’objectif initial fixé en 2022, attendu à 9,5% à fin 2026, est revu à la baisse autour de 6%.