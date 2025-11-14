 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 150,74
-0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Croissance confirmée à 0,2% au troisième trimestre en zone euro
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 11:10

Au 3e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, selon Eurostat qui confirme donc en deuxième lecture ses estimations rapides préliminaires.

Toutefois, par rapport à la même période en 2024, l'office de statistiques évalue désormais les croissances des PIB à 1,4% dans la zone euro et 1,6% dans l'UE au 3e trimestre, soit 0,1 point de plus dans les deux cas qu'annoncé en toute première lecture.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 14 novembre 2025
    information fournie par AOF 14.11.2025 11:59 

    (AOF) - Atos (-3,27%, à 43,575 euros) Atos est victime de dégagements après avoir connu trois séances de hausse sur quatre depuis le début de la semaine dans un contexte défavorable pour les valeurs technologiques. La veille, le groupe avait annoncé le lancement ... Lire la suite

  • La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Ukraine: quatre morts à Kiev dans une attaque russe d'ampleur sur des quartiers résidentiels
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:51 

    Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit faisant au moins quatre morts, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son ... Lire la suite

  • Des médecins manifestent devant l'hôpital St Thomas à Londres au premier jour d'une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire, le 14 novembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Angleterre: nouvelle grève de cinq jours de médecins
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:48 

    Des milliers de médecins anglais ont entamé vendredi une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire face à l'inflation, engageant à nouveau un bras de fer avec le gouvernement travailliste. C'est la treizième grève de médecins depuis ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 14.11.2025 11:45 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank