Crocs en baisse après des prévisions décevantes pour le troisième trimestre et des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

30 juillet - ** L'action Crocs CROX.O a chuté jusqu'à 15,37% pour atteindre 113 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis août 2025, si les pertes se confirment

** Le fabricant de chaussures prévoit des résultats du troisième trimestre inférieurs aux estimations

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait rester stable par rapport à l'année dernière, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 3,20 et 3,30 dollars

** Les analystes tablent sur une croissance de 2,4% du chiffre d'affaires au troisième trimestre et un BPA ajusté de 3,53 dollars

** CROX indique que son chiffre d’affaires du troisième trimestre baissera en raison d’un changement de modèle économique qui sera mis en œuvre avec l’un de ses principaux partenaires de vente en ligne

** “La question était de savoir si le recul des ventes en gros en Amérique du Nord allait se stabiliser, voire s’inverser au second semestre 2026, compte tenu de la croissance des ventes directes aux consommateurs” – Raymond James

** La société comptabilise 430 millions de dollars et 307 millions de dollars de charges de dépréciation hors trésorerie liées à la marque HEYDUDE et au goodwill de l’unité opérationnelle HEYDUDE Brand, respectivement

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 4,23 dollars, est inférieur aux estimations de 4,34 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre CROX affiche une hausse de 56% depuis le début de l'année, à la dernière clôture