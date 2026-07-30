 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crocs en baisse après des prévisions décevantes pour le troisième trimestre et des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:56
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

30 juillet - ** L'action Crocs CROX.O a chuté jusqu'à 15,37% pour atteindre 113 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis août 2025, si les pertes se confirment

** Le fabricant de chaussures prévoit des résultats du troisième trimestre inférieurs aux estimations

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait rester stable par rapport à l'année dernière, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 3,20 et 3,30 dollars

** Les analystes tablent sur une croissance de 2,4% du chiffre d'affaires au troisième trimestre et un BPA ajusté de 3,53 dollars

** CROX indique que son chiffre d’affaires du troisième trimestre baissera en raison d’un changement de modèle économique qui sera mis en œuvre avec l’un de ses principaux partenaires de vente en ligne

** “La question était de savoir si le recul des ventes en gros en Amérique du Nord allait se stabiliser, voire s’inverser au second semestre 2026, compte tenu de la croissance des ventes directes aux consommateurs” – Raymond James

** La société comptabilise 430 millions de dollars et 307 millions de dollars de charges de dépréciation hors trésorerie liées à la marque HEYDUDE et au goodwill de l’unité opérationnelle HEYDUDE Brand, respectivement

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 4,23 dollars, est inférieur aux estimations de 4,34 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre CROX affiche une hausse de 56% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

CROCS
123,0700 USD NASDAQ -7,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sur cette photo fournie par l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk le 30 juillet 2026, un homme se recueille après une frappe russe dans le centre de l'Ukraine qui a laissé dix membres d'une même famille présumés morts ( Dnipropetrovsk Regional Military Administration / Handout )
    Nouveaux bombardements russes sur l'Ukraine, une famille décimée
    information fournie par AFP 30.07.2026 20:19 

    Une famille a été décimée dans une frappe de missile russe qui a anéanti leur maison tôt jeudi dans le centre de l'Ukraine lors de nouveaux bombardements massifs, le président Volodymyr Zelensky accusant Pyongyang d'avoir fourni ce projectile et exhortant à nouveau ... Lire la suite

  • Une pèlerine iranienne brandit des drapeaux iraniens dont l'un comprend un portrait du guide suprême Ali Khamenei, tué dans un bombardement américain, le 29 juillet 2026 dans la ville-frontière de Zurbatiyah, en Irak ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Le Pakistan fait état de négociations entre Washington et Téhéran
    information fournie par AFP 30.07.2026 20:12 

    Le Pakistan, médiateur dans le conflit entre Washington et Téhéran, a affirmé jeudi que les belligérants négociaient en vue d'une désescalade après une nouvelle série de bombardements américains sur l'Iran dans la nuit, et des tirs de représailles iraniens. En ... Lire la suite

  • Des dizaines de personnes nagent pour tenter d'atteindre l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, comme le montre cette capture d'écran d'une vidéo tournée par une journaliste de l'AFP, le 30 juillet 2026 ( AFP / Lucía DIAZ )
    Espagne : "urgence humanitaire" à Ceuta après l'entrée massive et illégale de migrants
    information fournie par AFP 30.07.2026 19:44 

    Plusieurs centaines de personnes sont entrées illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, venant s'ajouter au plus de 1.500 arrivées de migrants "ces derniers jours" selon les autorités régionales qui ont annoncé qu'au moins une personne ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    A la Bourse de Paris, seuls ont compté les résultats
    information fournie par AFP 30.07.2026 19:19 

    La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, résiliente à l'image de l'économie française au deuxième trimestre, malgré le choc extérieur de la guerre au Moyen-Orient, grâce aux résultats d'entreprises majoritairement salués par les investisseurs. L'indice du ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 485,64 +0,92%
SANOFI
72,77 -8,95%
2CRSI
26,58 +11,40%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
Pétrole Brent
89,4 -1,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank