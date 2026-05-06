Croatie-Le Parquet Européen enquête pour fraude présumée aux aides agricoles

Le Parquet européen a déclaré mercredi avoir ouvert une enquête pénale en Croatie liée à d'éventuels faits de corruption et de fraude aux aides agricoles de l'Union européenne (UE), ajoutant que la police collecte des preuves dans plusieurs comtés du centre du pays.

L'enquête porte sur les activités de ressortissants croates soupçonnés d'abus de pouvoir et d'autorité, de corruption active et passive, de fraude aux subventions et de falsification de documents dans le cadre d'une association de malfaiteurs et au détriment des intérêts financiers de l'UE, a précisé le Parquet dans un communiqué, sans fournir de précisions afin de ne pas compromettre l'issue de la procédure en cours.

Le ministère croate de l'Agriculture n'a pas immédiatement commenté l'annonce de l'EPPO.

L'ouverture de l'enquête survient alors qu'un scandale de fraude aux aides agricoles européennes secoue le monde politique grec, ce qui a forcé le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à remanier son gouvernement début avril.

Des procureurs européens ont inculpé l'année dernière des dizaines d'éleveurs grecs pour avoir falsifié la propriété de pâturages afin de réclamer, apparemment avec l'appui de responsables politiques conservateurs, des millions d'euros de subventions européennes.

Un ministre et quatre hauts fonctionnaires du gouvernement ont démissionné en raison de leur rôle présumé dans ce scandale, qui a donné lieu à une enquête parlementaire et à la levée de l'immunité de 13 députés. L'UE a également infligé une amende de 392 millions d'euros à la Grèce pour la mauvaise gestion des subventions.

(Rédigé par Daria Sito-Sucic et Angeliki Koutantou; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)