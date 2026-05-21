Critical Metals signe un accord de 15 ans avec REalloys concernant les terres rares au Groenland

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Critical Metals CRML.O a annoncé jeudi avoir signé un accord d'achat ferme d'une durée de 15 ans avec REalloys ALOY.O portant sur des concentrés de terres rares issus de son projet Tanbreez au Groenland.

Aux termes de cet accord, REalloys achètera 15 % de la production annuelle de concentré de terres rares issue du projet, qui constitue l'un des plus grands gisements connus de terres rares lourdes au monde.

L'action de Critical Metals a progressé de 8 % en pré-ouverture.

* Cet accord officialise et élargit un accord non contraignant signé par les deux sociétés en octobre dernier.

* Il fait également suite à l'autorisation accordée en avril par le Groenland à Critical Metals d'augmenter sa participation dans le projet à 92,5 %.

* Critical Metals a déclaré que cet accord renforce les perspectives commerciales du projet Tanbreez alors qu'il se dirige vers la production.

* REalloys bénéficiera de droits prioritaires sur les concentrés contenant des teneurs plus élevées en dysprosium et en terbium, deux éléments critiques parmi les terres rares lourdes, ainsi que d'un droit de préemption sur les volumes supplémentaires.

* Les livraisons seront effectuées depuis le port de Tanbreez, dans le sud du Groenland, et les prix seront indexés sur les indices de référence internationaux des oxydes de terres rares.

* Les États-Unis et leurs alliés ont intensifié leurs efforts pour s'assurer un approvisionnement en minéraux critiques en dehors de la Chine, qui domine une grande partie de l'industrie mondiale de traitement des terres rares.