Critical Metals s'engage à racheter European Lithium pour environ 835 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2; ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

La société minière américaine Critical Metals CRML.O a signé une lettre d'intention visant à acquérir toutes les actions en circulation de European Lithium EUR.AX dans le cadre d'une transaction d'environ 835 millions de dollars, une opération qui lui permettrait de devenir l'unique propriétaire du projet de terres rares Tanbreez au Groenland.

Les actions de Critical Metals, qui détient actuellement une participation de 92,5 % dans l'un des plus grands gisements de terres rares connus au monde, ont bondi de plus de 6 % après l'annonce faite lundi. La société minière et de développement European Lithium détient les 7,5 % restants du projet.

Le projet Tanbreez est considéré comme une source alternative essentielle de terres rares lourdes, utilisées dans les véhicules électriques, les équipements médicaux, le raffinage du pétrole, les éoliennes et la défense, alors que les pays occidentaux s'efforcent de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine pour ces ressources vitales.

Critical Metals a déclaré que la rachat totale de Tanbreez simplifierait la prise de décision et la stratégie de financement du projet à mesure qu'il progresse vers une décision de développement.

À la fin de l'année dernière, Reuters a rapporté que l'administration Trump avait envisagé de prendre une participation dans Critical Metals, ce qui donnerait à Washington un intérêt direct dans le projet Tanbreez.

Critical Metals, issue de la scission d'European Lithium par la fusion de son projet phare Wolfsberg en Autriche avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SAV) baptisée Sizzle, a fait son entrée en bourse en 2024.

Dans le cadre de la dernière transaction, qui devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année, les actionnaires d'European Lithium recevraient 0,035 action de Critical Metals pour chaque action détenue.

Les deux sociétés partagent également leurs dirigeants. Le directeur général de Critical Metals, Tony Sage, occupe le poste de président exécutif d'European Lithium, tandis que Dietrich Wanke, le grand patron de la société cotée en Australie, est président des opérations européennes de Critical Metals.