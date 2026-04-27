Critical Metals en hausse après l'annonce de l'acquisition d'European Lithium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
27 avril - ** Les actions de la société minière spécialisée dans les terres rares Critical Metals CRML.O progressent de 4,7% à 12,04 $
** CRML va acquérir toutes les actions en circulation d'European Lithium EUR.AX dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 835 millions de dollars
** Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires d'European Lithium recevront 0,035 action de Critical Metals pour chaque action détenue
** Grâce à cette opération, CRML est en passe de détenir 100% de la mine de Tanbreez au Groenland
**En tenant compte des fluctuations de la séance, CRML affiche une hausse de73,3% depuis le début de l'année
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