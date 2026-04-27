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Critical Metals en hausse après l'annonce de l'acquisition d'European Lithium
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 avril - ** Les actions de la société minière spécialisée dans les terres rares Critical Metals CRML.O progressent de 4,7% à 12,04 $

** CRML va acquérir toutes les actions en circulation d'European Lithium EUR.AX dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 835 millions de dollars

** Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires d'European Lithium recevront 0,035 action de Critical Metals pour chaque action détenue

** Grâce à cette opération, CRML est en passe de détenir 100% de la mine de Tanbreez au Groenland

**En tenant compte des fluctuations de la séance, CRML affiche une hausse de73,3% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CRML
14,4500 USD NASDAQ +25,54%
EUROPEAN LITH
0,3590 USD OTCBB +56,09%
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