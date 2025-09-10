Criteo lance un nouveau projet d'intégration avec Google dans le retail media 'onsite'
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 14:17
La solution sera d'abord proposée en version bêta à un nombre limité de clients sur le continent américain via l'interface de gestion des campagnes Google Search Ads 360, avant un déploiement élargi au niveau mondial et sur d'autres outils du programme d'analyse et de marketing Google Marketing Platform.
Dans cette première phase, le réseau mondial de plus de 200 enseignes partenaires de Criteo pourra choisir de recevoir une requête de Search Ads 360, qui facilitera la mise en relation avec des marques internationales opérant dans un large éventail de secteurs.
Les deux groupes expliquent qu'ils souhaitent également fournir aux distributeurs une mesure unifiée des performances, afin de donner aux marques une vision plus claire de l'impact incrémental de leurs investissements publicitaires.
Selon des projections sectorielles, le marché du 'retail media', c'est-à-dire la publicité sur les sites des distributeurs en ligne comme Amazon, pourrait atteindre 204 milliards de dollars d'ici 2027.
Criteo fait toutefois remarquer que les dépenses des annonceurs demeurent largement concentrées entre quelques acteurs dominants, la collaboration avec Google visant à rééquilibrer le marché, en permettant à un plus grand nombre de distributeurs d'attirer les budgets publicitaires et à davantage de marques d'investir au sein d'un écosystème 'élargi'.
Valeurs associées
|23,4850 USD
|NASDAQ
|+1,53%
