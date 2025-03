Crit: stabilité du RNPG en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le Groupe Crit publie au titre de 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) à peu près stable à 73 millions d'euros (après 72,8 millions l'année précédente), avec un EBITDA en croissance de 9,2% à 149,1 millions, soit une marge en retrait de 0,6 point à 4,8%.



En croissance de 23,2%, son chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois le cap des trois milliards d'euros, à 3,12 milliards. Hors acquisition d'Openjobmetis, il a augmenté de 0,9% en organique (-0,8% dans le travail temporaire et +9,7% dans le pôle multiservices).



Il sera proposé à l'AG des actionnaires du 6 juin le versement d'un dividende de six euros par action avec un paiement le 4 juillet. Fort d'une situation financière jugée solide, Groupe Crit 'réaffirme sa confiance dans sa capacité à accompagner les évolutions de ses marchés'.





Valeurs associées CRIT 61,000 EUR Euronext Paris 0,00%