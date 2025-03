Crit: entouré après ses résultats annuels et son dividende information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Groupe Crit bondit de 11% à la suite d'une publication de résultats 2024 supérieure aux attentes d'Oddo BHF, le bureau d'études pointant en particulier l'annonce du versement d'un dividende en forte progression à six euros par action.



Si son résultat net part du groupe est resté à peu près stable à 73 millions d'euros, son chiffre d'affaires, en croissance de 23,2% grâce à l'acquisition d'Openjobmetis (+0,9% en organique), a dépassé pour la première fois le cap des trois milliards d'euros.



Notant aussi 'une réelle surprise avec une hausse de 9% de l'EBITDA et une baisse limitée de 60 points de base de la marge d'EBITDA', ainsi qu'une 'valorisation toujours extrêmement modérée', Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance'.



'Malgré une pression logique sur les marges compte tenu du contexte, les résultats annuels sont relativement solides et bien en ligne avec nos attentes', juge pour sa part TP ICAP Midcap, qui salue lui aussi la 'très belle surprise sur le dividende'.





Valeurs associées CRIT 68,4000 EUR Euronext Paris +12,13%