CRIT : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 : 875,4 M€ (+34,0%)

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le troisième trimestre 2024 s’établit à 875 ,4 M€ (1) en hausse de 34,0% en données consolidées par rapport à la même période de l’exercice précédent (653,2 M€). Cette progression intègre un impact périmètre de 30,7% lié à l’intégration d’OPENJOBMETIS, société de droit italien consolidée depuis mai 2024. A périmètre et change constants, la croissance organique du Groupe ressort à +3,3% sur ce même trimestre. Cette évolution est particulièrement satisfaisante comparée à la croissance organique de 0,3% enregistrée sur l’ensemble du premier semestre. Elle témoigne, une fois encore, de l’agilité du Groupe face à des conditions de marché toujours contrastées.



En France, le chiffre d’affaires du trimestre atteint 500,6 M€, en hausse de 4.5% (+3,3% en organique CJO (2)) par rapport au même trimestre de l’exercice 2023.



A l’international, l’activité bénéficie pleinement de l’intégration d’OPENJOBMETIS. Elle a ainsi plus que doublée par rapport à la même période de 2023 et représente 42,8% du chiffre d’affaires du Groupe. A périmètre et change constants, l’international est stable par rapport à 2023 (+0,1% de croissance organique).



Au total, sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires ressort à 2 267,8 M€, en hausse de 20% (+1,4% en organique).