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Crinetics s'envole après l'accord de Vertex sur un rachat de 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O ont bondi de 99,1 % à 83,61 dollars avant l'ouverture du marché

** Vertex Pharmaceuticals VRTX.O va racheter CRNX pour une valeur totale des capitaux propres d’environ 10 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés lundi soir , ajoutant ainsi à son portefeuille des traitements contre des maladies hormonales rares

** L'offre de VRTX, à 85 dollars par action Crinetics, représente une prime de 102 % par rapport au cours de clôture de lundi, selon les calculs de Reuters

** VRTX prévoit que la transaction sera finalisée au troisième trimestre 2026 et qu’elle contribuera à la croissance du résultat d’exploitation ajusté dès 2029

** "Vertex reste en avance sur son temps, le pipeline de produits endocriniens de Crinetics, potentiellement très valorisé, pouvant générer des rendements significatifs à moyen et long terme", indique BMO Capital Markets

** À la dernière clôture, l'action CRNX affichait une baisse de 9,7 % depuis le début de l'année

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