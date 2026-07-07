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Crinetics s'envole après l'accord conclu avec Vertex pour un rachat de 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

7 juillet - ** Le cours de l'action du laboratoire pharmaceutique Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O bondit de 98,8% à 83,56 dollars

** Vertex Pharmaceuticals VRTX.O va racheter CRNX pour une valeur totale des capitaux propres d’environ 10 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés lundi soir , ajoutant ainsi à son portefeuille des traitements contre des maladies hormonales rares

** L’offre de VRTX, à 85 dollars par action Crinetics, représente une prime de 102% par rapport au cours de clôture de lundi, selon les calculs de Reuters

** VRTX prévoit que la transaction sera finalisée au troisième trimestre 2026 et qu’elle contribuera à la croissance du résultat d’exploitation ajusté dès 2029

** “Vertex reste en avance sur son temps, le pipeline de produits endocriniens de Crinetics, potentiellement très valorisé, pouvant générer des rendements significatifs à moyen et long terme”, indique BMO Capital Markets

** “Nous considérons Crinetics comme un prolongement naturel du modèle opérationnel de Vertex: marchés spécialisés dans les maladies rares, pathologies graves, biologie bien connue, biomarqueurs validés et levier commercial autour de prescripteurs experts”, indique Citi

** En tenant compte de la hausse enregistrée aujourd’hui, CRNX affiche une progression de 79,4% depuis le début de l’année

Fusions / Acquisitions

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CRINETICS PHARMA
83,5300 USD NASDAQ +98,74%
VERTEX PHARMA
522,2500 USD NASDAQ -1,39%
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