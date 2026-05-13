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CRH a nommé Aylwyn Bryan au poste de directeur financier
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 15:35

CRH a annoncé la nomination d'Aylwyn Bryan au poste de directeur financier, effective à compter du 12 mai 2026.

Aylwyn Bryan possède plus de 25 ans d'expérience financière, dont les 14 dernières années chez CRH.

Il a occupé le poste de directeur financier de la division Amériques de CRH et auparavant celui de responsable des finances du groupe et directeur fiscal du groupe.

Aylwyn Bryan succède à Nancy Buese, qui a démissionné d'un commun accord et restera chez CRH pendant trois mois afin de soutenir une transition en douceur.

" Il possède une connaissance approfondie de l'activité de CRH et une solide expertise financière. Cette expérience sera inestimable pour CRH alors que nous continuons à exécuter et à faire évoluer notre stratégie et à stimuler une croissance constante à long terme" a déclaré Jim Mintern, DG de CRH.

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