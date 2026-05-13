CRH a nommé Aylwyn Bryan au poste de directeur financier
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 15:35
Aylwyn Bryan possède plus de 25 ans d'expérience financière, dont les 14 dernières années chez CRH.
Il a occupé le poste de directeur financier de la division Amériques de CRH et auparavant celui de responsable des finances du groupe et directeur fiscal du groupe.
Aylwyn Bryan succède à Nancy Buese, qui a démissionné d'un commun accord et restera chez CRH pendant trois mois afin de soutenir une transition en douceur.
" Il possède une connaissance approfondie de l'activité de CRH et une solide expertise financière. Cette expérience sera inestimable pour CRH alors que nous continuons à exécuter et à faire évoluer notre stratégie et à stimuler une croissance constante à long terme" a déclaré Jim Mintern, DG de CRH.
Valeurs associées
|110,040 USD
|NYSE
|-1,24%
A lire aussi
-
Le Sénat américain est sur le point de confirmer mercredi la nomination du candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, à la tête de la puissante banque centrale des États-Unis (Fed). Le parti présidentiel est majoritaire au Sénat, et l'issue du vote, prévu à partir ... Lire la suite
-
Xavier Durand (DG de Coface) : "Cette crise aura des conséquences durables, et les prix vont rester élevés"
Les défaillances d'entreprises battent des records historiques, et Coface prévoit encore +2,8 % en 2026. Xavier Durand, directeur général de Coface, troisième assureur-crédit mondial, décrypte les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, l'explosion des grandes ... Lire la suite
-
Nvidia fait part d'une nouvelle collaboration de niveau ingénieur avec Ineffable Intelligence, le laboratoire d'IA basé à Londres fondé par l'architecte d'AlphaGo, David Silver, afin de construire le futur de l'infrastructure d'apprentissage par renforcement. "La ... Lire la suite
-
Donald Trump est arrivé mercredi en Chine pour un sommet avec son homologue Xi Jinping aux lourds enjeux mondiaux, du commerce international à la guerre en Iran en passant par Taïwan. Accompagné de son fils Eric et de Lara, l'épouse de ce dernier, le président ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 997,13
|+0,22%
|157,45
|+8,81%
|107,41
|-0,26%
|43,9
|+9,04%
|0,1674
|+23,09%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer