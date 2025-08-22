 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 633,29
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crescent Energy s'apprête à racheter son homologue américain Vital Energy, selon des sources
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan et David French

Crescent Energy CRGY.N est en pourparlers avancés pour l'acquisition de sa petite sœur Vital Energy VTLE.N , ont indiqué vendredi des personnes au fait du dossier, dans le cadre d'une transaction qui renforcera la position du producteur d'énergie dans le bassin permien.

Les termes de la combinaison n'ont pas pu être révélés, mais une transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources, qui ont averti qu'un accord pourrait encore échouer à la dernière minute et ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter des délibérations privées.

Crescent Energy a une valeur de marché d'environ 2,5 milliards de dollars, tandis que Vital Energy vaut environ 600 millions de dollars. Vital a également une dette à long terme d'environ 2,3 milliards de dollars.

Vital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Crescent n'a pas souhaité faire de commentaires.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CRESCENT ENRG RG-A
9,935 USD NYSE +5,86%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,79 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
63,80 USD Ice Europ +0,47%
VITAL ENERGY
15,775 USD NYSE +9,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank