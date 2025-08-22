Crescent Energy s'apprête à racheter son homologue américain Vital Energy, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan et David French

Crescent Energy CRGY.N est en pourparlers avancés pour l'acquisition de sa petite sœur Vital Energy VTLE.N , ont indiqué vendredi des personnes au fait du dossier, dans le cadre d'une transaction qui renforcera la position du producteur d'énergie dans le bassin permien.

Les termes de la combinaison n'ont pas pu être révélés, mais une transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources, qui ont averti qu'un accord pourrait encore échouer à la dernière minute et ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter des délibérations privées.

Crescent Energy a une valeur de marché d'environ 2,5 milliards de dollars, tandis que Vital Energy vaut environ 600 millions de dollars. Vital a également une dette à long terme d'environ 2,3 milliards de dollars.

Vital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Crescent n'a pas souhaité faire de commentaires.