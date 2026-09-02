Credo recule après l'annonce de prévisions décevantes concernant le chiffre d'affaires des produits optiques

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2 septembre - ** L'action du fournisseur de solutions de connectivité Credo Technology CRDO.O recule de 9,6 % à 19,9 dollars en pré-ouverture

** La confirmation par la société de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 concernant les produits optiques, à plus de 600 millions de dollars, a déçu les investisseurs qui s'attendaient à une hausse plus marquée, selon J.P. Morgan

** Les prévisions de CRDO concernant la croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, à plus de 85 %, correspondaient largement aux attentes des investisseurs et n’offraient qu’un potentiel de hausse limité, selon J.P. Morgan

** La société de courtage abaisse son objectif de cours sur le titre de 335 à 310 dollars, ce qui implique tout de même un potentiel de hausse de 33,3 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société affiche pour le premier trimestre un bénéfice par action ajusté de 1,2 $ et un chiffre d’affaires de 479 millions de dollars , supérieurs aux estimations moyennes des analystes, respectivement de 1,17 $ et 471,8 millions de dollars – données compilées par LSEG

** 21 des 22 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou une recommandation supérieure, et une seule "conserver"; le cours-cible médian s'établit à 285 $ – données LSEG

** L'action affiche une hausse de 43,6 % depuis le début de l'année